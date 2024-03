Ztl, tra polemiche e veleni: "Basta con le sparate. Si rivedano le fasce orarie"

"Le dichiarazioni e gli annunci del sindaco Bandecchi che molto spesso restano solo sparate, ormai non sortiscono più neanche particolare effetto, ci ha abituati ad una pressoché totale inattendibilità politico amministrativa". Così il consigliere comunale Francesco Ferranti sull’intenzione del sindaco di cancellare la Ztl qualora non si arrivi a una soluzione condivisa sul nuovo regolamento. "Solo qualche mese fa il sindaco, capita la generale non condivisione di ogni ambiente cittadino e per evitare ingenti danni ad Asm, la principale azienda partecipata del Comune, dovette ritirare dai lavori del Consiglio l’atto che portava a una esternalizzazione del servizio di gestione della pubblica illuminazione con procedura consip – continua Ferranti –. Oggi lo stesso sindaco interviene a definire inadeguato il provvedimento di modifica del regolamento della Ztl messo in atto dalla sua maggioranza e dalla sua Giunta senza probabilmente attivare la necessaria concertazione con tutti gli ambienti a monte e in modo preventivo, al fine di capire le esigenze dei commercianti, delle imprese che svolgono il servizio di carico e scarico, dei medici, degli artigiani e dei residenti. Ho presentato sia in una prima fase sia di recente degli emendamenti per evitare fossero applicate imposte annuali o ricorrenti a medici di famiglia, pediatri, laboratori analisi e residenti che non dovrebbero pagare una tassa per usufruire del permesso per la Zona a traffico limitato" .

"Ora come ho già fatto con l’assessore Iapadre – conclude Ferranti – ribadisco al sindaco l’esigenza di rivedere le fasce orarie per il carico e scarico merci nelle attività commerciali e nei locali per la ristorazione e anche di non creare zone interdette in nessun luogo per i disabili, che specie per esigenze sanitarie debbono poter entrare e sostare in ogni zona della città".