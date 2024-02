Ztl, summit con il sindaco. Al via i confronti con i residenti e gli operatori economici

Il traffico in vista della regolazione automatizzata della Ztl che entrerà in vigore a breve e le zone di montagna duramente colpite dall’alluvione dello scorso anno. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso degli incontri (sempre alle 20.30) del sindaco Stefania Proietti e dell’amministrazione comunale con la cittadinanza su tematiche di attualità per il capoluogo e le frazioni. Il primo appuntamento si terrà domani sera e tratterà questioni che interessano il centro storico, in particolare quella del traffico in relazione all’installazione del sistema automatico di rilevazione degli ingressi. In questa sede gli amministratori e i tecnici del Comune, insieme al dirigente della polizia locale, ascolteranno le istanze dei cittadini e dei numerosi operatori economici che gestiscono attività nel centro storico. Per invitare gli stakeholders il più possibile alla partecipazione, il Comune ha interessato le associazioni di categoria incaricate di divulgare presso gli iscritti l’occasione di incontro, dialogo e ascolto delle istanze di chi opera e vive nella città. Martedì 20 riflettori sempre puntati sul capoluogo, si chiederà il contributo dei cittadini sulla valorizzazione strategica, rigenerazione e vivibilità del centro storico: un primo momento di confronto da cui possono emergere idee e desideri della cittadinanza con l’amministrazione pronta ad ascoltare, rispondere e proporre. Sempre sul centro storico, e in particolare su traffico e ztl, la terza iniziativa avrà luogo mercoledì 28 febbraio. Attenzione poi alle zone di montagna in particolare a quelle più colpite dall’alluvione del 2023 che ha fatto esondare il fiume Tescio: lunedì 26 l’incontro si terrà a Pian della Pieve.

Maurizio Baglioni