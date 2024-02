Ztl, si ragiona sui “varchi“. Gli incontri per raccogliere tutte le esigenze e le richieste

Primo incontro, propedeutico e ancora interlocutorio, sui varchi elettronici per i quali si sta lavorando: per le autorizzazioni, per l’acquisto delle apparecchiature che dovranno regolamentare i cinque accessi cittadini, con il nuovo sistema che potrebbe – condizionale d’obbligo – partire, in via sperimentale, in estate. Sala della Conciliazione affollata da cittadini e operatori turistici ai quali era stato chiesto il contributo per la rigenerazione e vivibilità del centro storico. Presenti il sindaco Stefania Proietti, il vice Valter Stoppini, l’assessore Fabrizio Leggio, il comandante della Polizia locale, Antonio Gentili. Un momento di ascolto, è stato evidenziato, per avere un quadro delle criticità, dei dubbi, dagli aspetti da mettere a fuoco. Con l’impegno a rivedersi in un ulteriore incontro già fissato, per mercoledì 28 quando l’amministrazione, con tecnici interni ed esterni, fornirà risposte a quesiti e istanze di cittadinanza ed esercenti. Il fine degli incontri è ‘modellare’ il più possibile i varchi della Ztl in modo da rendere più vivibile il centro storico, in primis per i residenti (e le esigenze quotidiane, dalla farmacia al medico di famiglia, alle scuole), senza precludere le attività economiche e di accoglienza dei turisti. Previsto anche un numero verde per gli aspetti legati agli accessi. I varchi andranno a effettuare un controllo automatizzato, su un sistema della Ztl (Zona a traffico limitato) già da tempo articolato in giorni “rossi“ in cui il traffico al centro storico è interdetto tranne che ai residenti e ad altre categorie aventi diritto tra le quali, ad esempio, i turisti diretti agli alberghi, i veicoli elettrici e gli utenti delle farmacie, giorni “gialli“ in cui la chiusura è intermedia e giorni “bianchi“, in bassa stagione, in cui si cerca di lasciare l’accesso più libero.

M.B.