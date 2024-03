Ztl, permessi prorogati. Scadranno a fine luglio

In vista dell’attivazione della Zona a traffico limitato l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare al 31 luglio la validità degli attuali permessi di transito e sosta in centro storico scaduti il 31 dicembre 2023. "Un doveroso gesto di attenzione nei confronti dei cittadini che vivono e lavorano in centro, per i quali è pensata la Ztl e delle cui esigenze siamo pienamente consapevoli", spiega l’assessore alla viabilità Rodolfo Braccalenti nell’annunciare quanto disposto con l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei.

"Ecco perché – puntualizza l’assessore – in attesa della conclusione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’attivazione dei varchi elettronici, abbiamo ritenuto corretto prorogare ulteriormente la validità dei permessi di transito e sosta all’interno della Ztl, che già era stata procrastinata al 31 marzo". C’è un’altra novità. Sono stati organizzati accessi scaglionati per i rinnovi ed è stata aggiunta la fascia oraria di apertura dell’ufficio della Polizia Locale sede loggiato Gildoni (il martedì pomeriggio) che sarà riservata in particolare proprio a questo.

Stilato anche un calendario prestabilito per ognuna delle aree in cui è attualmente suddivisa la Zona a traffico limitato: dal 15 aprile al 4 maggio per i titolari di permessi per le zone A e B; dal 6 maggio al primo giugno zona C; dal 3 al 29 giugno zona D; dal primo al 31 luglio zona E. Gli aventi diritto potranno recarsi nell’ufficio della Polizia Locale all’interno del Loggiato Gildoni il lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15 alle ore 18.