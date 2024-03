Ztl, medici in trincea: "Ricorso al Tar"

TERNI "Faremo ricorso al Tar, il sindacato ha avvocati e risorse per poterlo fare. Non potete tassare un obbligo contrattuale". La dichiarazione, riportata da Umbria On, è di Simonetta Centurione, segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia, intervenuta ieri in prima commissione consiliare per la nuova regolamentazione di accesso alla Ztl, come noto contestata dai medici ed entrata in vigore ieri. Lamenta invece la mancanza di segnaletica per i parcheggi riservati ai residenti il Comitato famiglie centro storico: "Oggi ci troviamo con un nuovo regolamento che recita su più punti la presenza di stalli di parcheggi riservati ai residenti. Questa iniziativa ’potrebbe’ forse in parte soddisfare la nostra richiesta che da anni stiamo cercando di porre all’attenzione delle istituzioni, ma a quanto pare non è stata fisicamente realizzata ed è rimasta solo scritta nei vari articoli. La segnaletica verticale infatti non è stata ancora aggiornata, recitando ancora sotto le esistenti “P” di parcheggio “autorizzati Ztl”. Questo escamotage renderebbe gli stalli ancora accessibili a tutti". Confartigianato ha annunciato nei giorni scorsi che si rivolgerà alla commissione permessi, prevista nel nuovo regolamento, per soddisfare le richieste specifiche di, tra gli altri, odontotecnici e rappresentanti di gioielli.