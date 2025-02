Ztl in centro, manca la data. Ma la previsione delle multe è alle stelle

L’attivazione dei varchi elettronici nella Zona a traffico limitato in centro (per la quale non è stata ancora definita una data precisa) graverà ancora di più in termini di multe? L’argomento, molto sentito dai cittadini, è stato affrontato in Consiglio comunale su sollecitazione del consigliere Andrea Lignani Marchesani che faceva riferimento ai "900 mila euro di aspettativa per sanzioni messa a bilancio, cifra quasi doppia rispetto a quella del 2021". Inoltre Lignani aveva ricordato che nel dibattito in commissione era stato chiarito "che questa somma era determinata anche dagli introiti legati alla prossima attivazione dei varchi elettronici" definendo in modo critico l’operazione Ztl che si scontra con le difficoltà del centro storico tifernate e del suo spopolamento. Lo stesso consigliere di Castello Civica ha invitato a una riflessione più ampia sulla questione, tornando a chiedere "le tempistiche per l’attivazione dei varchi finora rinviata a sine die". Nessuna data ufficiale è stata fornita dall’assessore Rodolfo Braccalenti che ha risposto alle domande di Lignani nella seduta di lunedì 3 febbraio al question time: "L’iter complesso e le tante richieste di documentazioni hanno allungato i tempi oltre il previsto", ha chiarito. L’amministratore ha quindi illustrato le stime che stanno alla base della cifra stanziata in bilancio che per il 2025 "è determinata non solo dalla prossima attivazione della Ztl, ma dall’autovelox fisso di Lerchi, dai controlli effettuati coi Targa system dislocati nelle arterie cittadine e da quanto inserito nel recente nuovo regolamento stradale del dicembre 2024". In relazione ai varchi elettronici e agli orari di apertura Braccalenti si è limitato a dire che "la Ztl sarà più permissiva di adesso in alcune aree ,con fasce di accesso maggiori rispetto alle attuali" pur chiarendo che la questione dello spopolamento non è legata a questo genere di politiche, citando alcuni studi compiuti in altre città. Braccalenti ha inoltre aggiunto che la mancata attivazione dei varchi potrebbe causare per Città di Castello un danno erariale. Lignani in chiusura di dibattito è tornato a chiedere un’ulteriore rivalutazione dell’opportunità di "non attivare la Ztl a Città di Castello".