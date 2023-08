"Zootecnia in difficoltà, misure per sostenerla"

Perugia Le difficoltà della zootecnia locale, al centro della lettera inviata da Coldiretti Umbria, Associazione Allevatori Umbria Marche e Anabic all’assessore Roberto Morroni, per sollecitare azioni di sostegno per un settore che costituisce una risorsa ambientale ed economica per il territorio. "Il comparto zootecnico umbro, che rappresenta più di un terzo della produzione lorda vendibile agricola regionale e uno dei perni del vero cibo locale - ricorda Coldiretti - sta scontando sia l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di produzione che le conseguenze dei danni climatici. Non da ultimo, prezzi riconosciuti agli allevatori “in picchiata”, come nel caso degli allevamenti di chianina, uno dei simboli del made in Umbria agroalimentare più in difficoltà". Le tre associazioni chiedono di attivare una misura in aiuto degli allevatori umbri per l’acquisto di animali riproduttori iscritti ai “Libri Genealogici”.