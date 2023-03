"Zone 30", finalmente parte la progettazione

Dopo quasi due anni di attesa partono i progetti per le "zone 30" del capoluogo. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità a maggio 2021 assegnò infatti le risorse relative alla progettazione di fattibilità. Gli interventi riguarderanno le aree di Ponte San Giovanni, Balanzano, San Sisto, Via Birago, Borgo XX Giugno, Via Pinturicchio, Piazza Grimana e Porta Conca. Nel dettaglio la progettazione riguarda l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale, la realizzazione di elementi di arredo urbano su tratti particolarmente critici, la riqualificazione dello spazio stradale in corrispondenza di piazze, slarghi, fermate autobus, ingressi di scuole, portali di ingresso. Prevista inoltre la continuità dei percorsi della rete ciclabile in condizioni i traffico promiscuo anche al fine di gettare le basi per i Piedibus e la mobilità casa-scuola. Il Comune ha affidato la progettazione all’architetto Maria Cristina Curti di Foligno per un costo che ammonta a 69mila euro.