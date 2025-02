"Zona Trincerone, bene la bonifica della discarica"

MAGIONE – "Esprimiamo sincera soddisfazione come gruppo Azione Civica per i risultati che stiamo ottenendo con esposti e segnalazioni. La discarica abusiva in zona Trincerone di Magione è finalmente in fase di bonifica. Ignorata da anni dalle amministrazioni, ora vede diversi mezzi ed operatori impegnati nell’operazione di recupero degli inquinanti. Ingente la mole dei rifiuti tirati fuori dalle scarpate, il nostro territorio tira un sospiro di sollievo. Il nostro lavoro politico prosegue a ritmo costante, per focalizzare l’attenzione su altre importanti criticità, sempre monitorando il territorio, la natura e il paesaggio". Così il capogruppo Elia Francesco Fiorini che ringrazia anche il sindaco Massimo Lagetti e l’assessore Silvia Burzigotti per "aver portato avanti l’operazione nei termini previsti, ricordando che siamo soltanto all’inizio di un impegno comune, che deve continuare nell’interesse generale e che porterà nel tempo e con i fatti, un vero miglioramento per l’ambiente e per il nostro territorio".