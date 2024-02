’Zona sud’, le strade sono da rifare. Partono i lavori sulla Provinciale 104

Quasi tre chilometri di strada dissestata nella zona a sud tra Bonsciano e Lugnano che necessitano di importanti interventi più volte sollecitati da cittadini e forze politiche. Ora giunge una prima risposta: la Provincia di Perugia con i fondi a disposizione, interverrà nei prossimi mesi sui primi 800 metri del tratto di 2 chilometri e 500 metri della SP 104 che è il più rovinato di tutti i 5 chilometri complessivi dell’itinerario. I restanti tratti saranno sistemati con i finanziamenti relativi agli anni 2025 e 2026. È stato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti ad affrontare la questione in consiglio comunale su sollecitazione del capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni che chiedeva conto dello stato della strada provinciale 104 di Morra. La rappresentante della minoranza aveva chiesto di sapere se l’amministrazione comunale avesse "segnalato alla Provincia di Perugia le condizioni di deterioramento della strada per farla inserire all’interno del piano di manutenzione dell’ente".

Il tratto unisce e collega l’abitato di Bonsciano con Lugnano, fino al cimitero di quest’ultima frazione: "E’ indispensabile per gli abitanti della zona, ma presenta un fondo stradale con numerosissime buche ed estremamente sconnesso, anche perché i rattoppi effettuati nel tempo si sgretolano, causando continui sobbalzi, non esiste più una banchina e c’è un restringimento notevole della carreggiata, che è disagevole per le macchine, ma anche per i pedoni e i runner", aveva fatto presente la consigliera.

L’assessore Carletti ha letto la risposta della Provincia che ritiene "in condizioni accettabili una parte della strada", ma ammette "che la parte iniziale è la più rovinata e necessita di interventi di rifacimento del piano viabile. In considerazione dei notevoli interventi che sono stati eseguiti e programmati sulle strade ricadenti nel territorio tifernate – ha detto in aula l’assessore - i fondi a disposizione non hanno consentito alla Provincia di provvedere nel 2023 alla completa sistemazione di alcune parti, sulle quali verranno effettuati lavori a partire dal 2024". A questo proposito Carletti ha ringraziato l’amministrazione provinciale, che è "molto presente negli ultimi anni nel territorio di Città di Castello, con interventi che hanno salvaguardato la manutenzione di tratti importanti delle strade provinciali, come al Sasso o in via Parini". Di diverso avviso la consigliera Arcaleni che ha replicato ammettendo che sarebbe stata soddisfatta se tutti i lavori fossero stati nel 2024.