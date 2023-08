’Zocco Beach’ Memorial di pallavolo

I preparativi sono quasi completi e l’attesa è palpabile per la decima edizione del torneo di sand volley 3×3 misto "In campo per Claudio e Franco – Memorial Giri-Fiscella", che si terrà sulla spiaggia dello stabilimento balneare Zocco Beach di San Feliciano. L’evento, ideato dall’associazione Claudio Giri Onlus in collaborazione con Pianeta Volley, sta riscuotendo un notevole interesse. Nelle giornate del 26 e 27 agosto, professionisti della disciplina e veterani si confronteranno in campo, dedicando l’evento al ricordo di Claudio Giri e Franco Fiscella, due appassionati sportivi scomparsi prematuramente. Sarà anche una rimpatriata che coinvolgerà diverse generazioni di giocatori. L’aspetto benefico non è da meno: i fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti ad Airc Umbria, la fondazione italiana per la ricerca sul cancro, e al progetto Gocce per la Vita, che sensibilizza sul tema dell’oncometalogia pediatrica.