Zio “orco“ condannato a sei anni di carcere

di Luca Fiorucci

Le diceva che andava tutto bene, che non c’era niente di cui aver paura. Perché tra uomini e donne era così che funzionava. E poi. Poi lui era suo zio, come faceva a non fidarsi? Lei, che di anni ne aveva 6, aveva subito le attenzioni moleste del parente, le sue carezze, alle quali non avrebbe avuto modo di opporsi. Ma che in quelle carezze, al di là delle rassicurazioni dello zio, ci fosse qualcosa di sbagliato, probabilmente, lo aveva presto intuito, tanto che, una volta tornata a casa, ai suoi genitori era apparsa particolarmente, e inspiegabilmente, turbata. E allora, piano piano, era venuto fuori l’incubo che aveva vissuto.

La bambina, mentre il padre la portava a dormire, aveva raccontato tutto. Il padre aveva capito che era successo qualcosa di insolito, di grave, ma quelle parole lo avevano raggelato. Di fronte al racconto della bambina, la famiglia non aveva perso un attimo. La madre aveva subito chiamato la sorella, moglie dell’imputato, e le aveva riferito quanto appena saputo. La donna, zia della piccola, secondo quanto ricostruito, non aveva avuto un secondo di esitazione, cacciando di casa il marito, poi immediatamente rientrato in Ecuador, suo Paese di origine, e mai più tornato in Italia. Intanto, le indagini a suo carico andavano avanti, fino a diventare un processo che ieri ha avuto il suo atto conclusivo, almeno in primo grado. L’uomo, a cinque anni e mezzo dai fatti, risalente al 4 settembre 2017, è stato condannato ieri dal primo collegio del tribunale di Perugia a sei anni di reclusione. Il tribunale ha stabilito anche una provvisionale di 20mila euro.

Secondo quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica di Perugia, l’imputato, difeso dall’avvocato Cristina Zinci, avrebbe approfittato "della propria autorità, connessa allo stato di zio della persona offesa, minore degli anni 14" per abusare della nipote, costringendola a subire atti sessuali "approfittando dello stato di soggezione psicologica della stessa". Un’ipotesi di reato che il dibattimento ha portato a ricostruire, attraverso diverse testimonianze riferite in aula, ma anche attraverso i riscontri di natura medica al racconto della giovanissima vittima. Una ricostruzione che il tribunale ha fatto propria, arrivando alla condanna dell’imputato. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile con l’avvocato Lorella Mercanti.