Zero iscrizioni per la prima classe La scuola di Carbonesca sarà chiusa

Il comprensorio di Gubbio perde un altro pezzo del proprio complesso scolastico. La scuola di Carbonesca nella persona della dirigente reggente, Maria Marinangeli (nella foto), ha infatti annunciato che a partire dal prossimo anno scolastico, il 20232024, non sarà più possibile la frequenza.

La crisi demografica comincia a colpire pesantemente il territorio eugubino: a causa delle zero iscrizioni per la classe prima e delle uscite degli alunni della classe quinta, non c’è più il numero di bambini necessario a mantenere il presidio scolastico. Secondo quanto emerso, gli alunni della zona dovranno spostarsi nella scuola di Padule, la più vicina all’interno del territorio comunale, oppure in quella di Casacastalda, che si trova però in un altro comune.

"Chiudere una scuola è un dolore sempre – ha commentato la dirigente Marinangeli –, è l’ultima cosa che un dirigente vorrebbe mai fare, ma le condizioni logistiche e il calo demografico ci stanno imponendo scelte che vanno purtroppo in questa direzione. È un vero peccato, perché la realtà educativa e formativa della scuola di Carbonesca è, senza tema di smentita, una realtà, un presidio culturale di grande impatto e di grande fascino. L’ultima prova è stata la scelta del WWF di costruire l’aula natura, unica in Umbria proprio a Carbonesca.

Tutto questo patrimonio educativo non andrà disperso, grazie al lavoro dei docenti che continueranno ad esercitare la loro professione e a costruire progettualità innovative all’interno del circolo". Con rammarico dunque si chiude un ciclo formativo territoriale molto importante, che costringe questa parte dell’Eugubino a pagare u prezzo al calo demografico.