Zainetti donati ai giovani nuotatori

CITTA’ DI CASTELLO – Dimostrare vicinanza, con un gesto concreto, ai giovani atleti tifernati che partecipano al XXVI meeting di nuoto ’Tifernum Tiberinum’, in programma a Città di Castello da oggi a domenica. Con questo intento, ieri alla piscina comunale tifernate, il Centro Commerciale Castello ha regalato agli atleti della squadra Cnat ‘99 uno zainetto brandizzato contenente bevande e integratori. Un modo per fare sentire il calore e la presenza da parte della struttura commerciale verso giovani nuotatori che partecipano a quella che è una delle competizioni più longeve in Italia, tra le più importanti del settore in Umbria, che in questa edizione vede la presenza di circa 900 atleti di circa 40 società sportive provenienti da diverse parti della Penisola.

A consegnare le sacche agli atleti tifernati che vanno dai 10 ai 19 anni è stata Lucia Sannipoli, alla presenza di Federico Cavargini, presidente Cnat ’99, che ha espresso un sentito ringraziamento. Tra i 70 atleti della squadra tifernate che disputano le gare in questo XXVI meeting di nuoto Tifernum Tiberinum spicca Sofia Napoli, vincitrice dei campionati italiani 400 e 800 stile libero che si sono svolti a Riccione nel marzo di quest’anno. Con lei in squadra ci sono, tra gli altri, 4 ragazzi che si sono classificati per gli stessi campionati italiani: Giacomo Cavargini, Sergio Gramma, Serena Fiorucci e Dino Gutanu. Le vasche esterne della piscina comunale di Città di Castello saranno chiuse al nuoto libero da oggi e riapriranno lunedì 19 giugno quando l’impianto sarà regolarmente aperto al pubblico per la stagione estiva, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30, con la vasca piccola a disposizione dei bambini dalle 10 alle 19. Sempre lunedì partiranno anche centri sportivi estivi Polisport, per i quali le iscrizioni sono quasi esaurite.