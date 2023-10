Zafferano, l’evento. Ospite d’onore . Gianni Rivera

CASCIA – Cascia celebra lo zafferano, ospite d’onore il calciatore Gianni Rivera. La 22esima edizione della Mostra mercato dello zafferano si apre oggi alle 10 (inaugurazione alle 16.30) e si dislocherà tra piazza Garibaldi, piazzale San Francesco, largo Elemosina e piazzale Pier Luigi Santi; in programma una tre giorni di eventi legati a sport, cura dell’anima e cibi del benessere. "Cascia è un contenitore di attività – ha dichiarato il sindaco Mario De Carolis – che intrecciano cultura, sport, alimentazione sana e consapevole, spiritualità e benessere. Sono previste degustazioni gratuite, escursioni guidate, musica ma anche interessanti tavole rotonde ai Giardini Mario Magrelli, come ‘Comunità in movimento per il futuro della montagna’ (sabato 28 alle 9.30) e ‘Religiosità, sport e gastronomia salutista’ (domenica 29 alle 10.30), a cui parteciperà anche il campione di calcio italiano Gianni Rivera".