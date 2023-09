"Young Sparks Symposium a Perugia: Umanesimo e Scienza al Tempo dei Giovani"

Obiettivo dell’evento: riflettere sui temi del nostro tempo. Dunque il rapporto tra persone e scienza, umanesimo, sostenibilità ed economia, persone e territorio, comunicazione e tecnica. Ha preso il via ieri a Solomeo con i saluti di benvenuto del padrone di casa Brunello Cucinelli, del rettore dell’ateneo perugino Maurizio Oliviero e del numero uno del Coni Giovanni Malagò, la prima edizione dello “Young Sparks Symposium“, l’evento organizzato nell’ambito del Programma Erasmus+ dalla Brunello Cucinelli Spa, dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Agenzia Nazionale INDIRE, che vede in Umbria oltre 200 studenti da vari atenei del mondo. Andrea Pontremoli, leader visionario nel campo dell’innovazione e della tecnologia, amministratore delegato e socio di Dallara Automobili dal 2007, presidente e amministratore delegato della IBM Italia, ha parlato di persone e scienza. Il symposio delle giovani faville si è poi spostato a Norcia, con la visita guidata alla città e, in serata, con la prima delle “storie di vita” proposte alle giovani faville, quella dello scienziato Mauro Ferrari. Oggi il dibattito si trasferisce a Assisi, dove i riflettori si accenderanno sulla seconda “Storia di Vita”: il cantautore Giovanni Caccamo racconterà, infatti, il suo percorso umano e professionale e il suo coinvolgente progetto “Manifesto del cambiamento – Parola ai giovani”, ispirato all’appello lanciato dallo scrittore Andrea Camilleri, che affidava alle nuove generazioni l’arduo compito di inaugurare un nuovo umanesimo.