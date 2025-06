XX Giugno Spunta un nuovo documento. Manoscritto inedito sui fatti del 1859

Sui fatti del XX Giugno spunta un nuovo documento: si tratta di un foglio manoscritto datato 17 maggio 1862 recante un’attestazione giurata dell’attività patriottica svolta dal tenente artigliere Filippo Clementi in occasione di quella triste e importante giornata per la città di Perugia. L’attestato è firmato in originale da alcuni dei membri del Governo provvisorio cittadino istituito il 14 giugno 1859.

Oggi alle 18 alla sala della Vaccara la consegna da parte del donatore, Guglielmo Pierazzoli, del manoscritto. L’attestato è firmato in originale da alcuni dei membri del Governo provvisorio cittadino istituito il 14 giugno 1859. Il documento è stato acquistato sul mercato antiquario da Pierazzoli di Riolo Terme (Ravenna), collezionista e appassionato conoscitore delle vicende storiche dell’Ottocento, che grazie alle sue competenze si è reso immediatamente conto del suo grande valore storico: la sua profonda sensibilità lo ha portato non soltanto a segnalare l’esistenza del prezioso attestato, ma altresì a volerlo generosamente donare alla città di Perugia.

Il documento, assolutamente inedito, risulta essere una memoria importante sia per la storia di Perugia che per i moti risorgimentali d’Italia e come tale merita senz’altro di essere conservato, insieme alla copia originale della Costituzione della Repubblica Romana del 1849, all’interno del Fondo RIS della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, una collezione di documenti provenienti da diversi archivi privati e pubblici, anticamente facente parte del Museo del Risorgimento di Perugia.

