XX Giugno "Servono soldi per la festa Parte una raccolta fondi per finanziarla"

Anche quest’anno torna la “festa grande” di Perugia, in occasione e intorno al XX Giugno, momento identitario fondamentale per la città. Ma per questa edizione c’è una novità importante. Si tratta di una raccolta fondi che le associazioni promotrici hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sede della Società operaia di mutuo soccorso in via dei Priori. "Per portare avanti con più forza un’idea che fin dalle sue origini è nata dal basso, auto-gestita ed auto-finanziata – spiegato i rappresentanti del comitato promotore - abbiamo deciso di lanciare un appello rivolto a chiunque, perugini e non, soggetti privati o pubblici, per sostenerla con una donazione volontaria". L’idea dunque è quella di una festa davvero “di popolo” che dal popolo sia sostenuta e finanziata. Per questo è stata predisposta una raccolta fondi attraverso la piattaforma “Produzioni dal basso”. Ecco il link: https:sostieni.link33376

E’ stato ricordato che il programma del XX Giugno 2023, in via di allestimento, prevede conferenze, convegni, mostre, spettacoli teatrali e musicali, letture, visite e camminate tra storia, arte e natura e si svilupperà nel mese di giugno in vari luoghi della città.

Le società organizzatrici: Circolo Arci Ponte d’Oddi, Famiglia Perugina, Società del Bartoccio e Società Operaia di Mutuo Soccorso, Borgobello, Tangram, Vivi il Borgo, Biblioteca delle Nuvole, Circolo Arci Porco Rosso, Città del sole Onlus, Comitato ANPI di Perugia, Comitato Studenti Medi, Cronache Ribelli, Libera Umbria, Museo del Gioco e del Giocattolo, Realmente Associazione, Società del Gotto, Teatro di Figura Umbro.