Wonder Women "Noi, eroine del quotidiano. Libere di volare sulle ali della fantasia"

Colorate, spiritose e ammiccanti, ma anche grintose, con gli anfibi sopra un carrarmato: fino all’8 aprile “il fumetto è femmina“. Ha tagliato il nastro ieri alla stazione Pincetto del Minimetrò la rassegna “Wonder women“ con pannelli illustrati in ogni stazione dell’impianto. A suggellare la partenza dell’evento, l’estemporanea di pittura da parte del Collettivo di artisti “Becoming X”, che dovevano realizzare eroine dei fumetti. L’iniziativa si deve all’azienda Minimetrò con Biblioteca delle nuvole e Un’idea per la vita Onlus. Tutte rigorosamente donne le illustratrici: Laura Schieri, Silvia Alcidi, Alessia Properzi, Francesca Mantuano, Sara Belia, Valentina Bolognini, Celeste Mencarini e Roberta Fucci. "L’azienda – spiega la portavoce Valentina Trepiedi – ha ripreso il programma di iniziative per promuovere il Minimetrò non solo come mezzo di trasporto sostenibile ma anche come luogo all’interno del quale realizzare eventi sul tema dell’arte, dell’ecologia, della sostenibilità e della bellezza". "Le donne oggi sono presenti come protagoniste - osserva il direttore della Biblioteca delle Nuvole Claudio Ferracci - e il fumetto è un mondo dove le barriere sono state rotte, essendo pieno di donne disegnatrici".

"Le donne sono eroine di tutti i giorni - ha detto la vicepresidente del consiglio regionale Paola Fioroni - perché sono multitasking ma troppo spesso sono considerate l’anello debole". L’assessore Edi Cicchi ha evidenziato il ruolo del Minimetrò, "molto radicato in città e l’importanza delle donne, sempre chiamate a superare tante difficoltà". Ma anche gli uomini apprezzano l’altra metà del cielo. "C’è un eroismo al femminile nel quotidiano": parola dell’assessore Leonardo Varasano.

Silvia Angelici