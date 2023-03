Wine Marathon Seicento ciclisti

ORVIETO Circa seicento i ciclisti provenienti da tutta Italia che prenderanno parte domani alla 14esima edizione della “Orvieto Wine Marathon“, la gara di mountain bike di interesse nazionale Fci riservata alle categorie agonistiche e amatoriali. Alla corsa, organizzata dal Team Eurobici e dall’Asd Morrano in festa, parteciperanno importanti squadre del circuito nazionale mountain bike come il Team Cannondale e il Team Bottecchia. Due i circuiti fuoristrada sui quali si potranno cimentare i ciclisti: il "Marathon", lungo 48 chilometri per 1600 metri di dislivello, e il "Classic", pensato per tutti con i suoi 26.4 chilometri per 862 metri di dislivello