Welfare, l’Umbria tra le più efficienti

L’Umbria ottiene un punteggio di 70,6 su 100, all’11° posto tra le regioni per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Il dato emerge dalle classifiche del Welfare Italia Index 2023 realizzato da Welfare, Italia, nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. Relativamente agli indicatori di spesa, ovvero le risorse assegnate al welfare, l’Umbria si classifica in 13° posizione nazionale e si colloca al 7° posto per spesa media per utente fruitore degli asili nido con 10.094 euro contro gli 8.913 della media.

Settima posizione in classifica sia per la spesa previdenziale media sulla popolazione over 65 (1.221 euro contro i 1.147 di media nazionale). La regione è al 21° posto per contributo medio in forme pensionistiche integrative con il 5,7% del reddito medio (7,3% media italiana). La Pensione di cittadinanza è di 508 euro mensili contro i 510 della media. Per quanto riguarda gli indicatori strutturali, la regione occupa complessivamente l’11° posto con un punteggio di 64,6. L’Umbria è in 2° posizione per posti negli asili nido autorizzati, con 37,6 posti ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni, a fronte di una media nazionale di 26 posti. Il Cuore Verde passa poi dal 13° al 3° posto per il tasso di dispersione scolastica regionale: solo il 7,3% degli studenti non riescono a raggiungere il titolo di studio o non hanno le competenze previste dal titolo formale (la media nazionale è del 10,4%). Il tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni è del 7,1% contro l’8,1% della media italiana, mentre laquota di giovani Neet che non studiano né lavorano è del 17% contro il 19,5% della media nazionale.