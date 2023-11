Si chiama "Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile". E’ la terza edizione del premio rivolto alle aziende, pubbliche e private che favoriscono la cultura della diversità di genere. La presentazione dell’evento si è tenuta ieri in Regione alla presenza di Rosita Garzi consigliera di Parità della Regione, Caterina Grechi presidente del Centro Pari Opportunità, Elena Capuccella presidente dell’associazione Sovrapensiero che fanno parte del comitato valutatore del “Future Female”. Il premio si rivolge a imprese private e pubbliche, attraverso i CUG (Comitati Unici di Garanzia delle Pari Opportunità contro le discriminazioni di genere e per il benessere organizzativo), che all’interno del contesto regionale umbro si sono distinte puntando a modelli organizzativi veramente capaci di ascoltare e valorizzare il potenziale femminile, o che abbiano addirittura scommesso sulla certificazione di Genere, rivolta alle imprese in base al nuovo Decreto, pubblicato su GU in data 1.7.2022. Nel 2022 in Umbria a fronte di 100 donne (fra i 25-49 anni) occupate, senza prole, ce ne sono 80 occupate con un figlio in età prescolare. Ad aprire gli interventi è stata Francesca Peppucci, l’eurodeputata umbra al Parlamento europeo, che ha voluto ringraziare l’associazione Sovrapensiero per il lavoro svolto. Il saluto istituzionale, in rappresentanza della regione è stato quello di Paola Fioroni vicepresidente del consiglio che ha sottolineato il valore aggiunto che l’associazionismo, in sinergia con il pubblico, riesce a mettere in campo a favore del welfare al femminile.