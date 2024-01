Week end a tutta politica. Monni presenta il progetto. E il Campo largo si allarga

E’ un week end a tutta politica quello che inizia oggi a Perugia e andrà avanti fino a domani pomeriggio. Si comincia con la presentazione della candidatura a sindaco di Massimo Monni, ex consigliere comunale e regionale, che spiegherà al cinema Lilli il suo progetto politico.

E domani si presenta il campo largo del centrosinistra. L’appuntamento è al 110 Caffè di via Pascoli, a Perugia, dove saranno presenti – tra gli altri – i deputati Marco Sarracino (Pd) ed Elisabetta Piccolotti (Avs), l’ex presidente della Camera, Roberto Fico (M5S), il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio, il segretario regionale Pd, Tommaso Bori, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca e il segretario regionale del Psi, Federico Novelli. Saranno presenti anche la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti e al sindaco di Spoleto, Andrea Sisti e quello di Gubbio Filippo Stirati, in rappresentanza dei Civici Umbri.

All’iniziativa ha anche aderito anche il coordinamento regionale di Democrazia Solidale-Demos, guidato da Riccardo Vescovi. "Esrpimiamo vivo apprezzamento per l’incontro tra le varie realtà politiche regionali di centrosinistra che si è tenuto il 15 gennaio scorso – scrive Vescovi –. Demos da parte sua è già impegnato nelle diverse realtà umbre in cui sarà presente alle prossime elezioni amministrative, per costruire coalizioni unite e forti, in grado di riportare persone al voto e un legame effettivo con i rappresentanti eletti all’interno delle istituzioni.

"Per questo – aggiunge – come Democrazia Solidale, raccogliendo l’invito del segretario regionale Bori, aderisce in maniera convinta al tavolo per la costruzione di una coalizione che, anche a livello regionale, sia in grado di riportare al governo dell’Umbria una politica più vicina ai bisogni della gente, più attenta al sociale e alla sanità". E intanto si è tenuta la riunione congiunta del direttivo regionale e della segreteria regionale di Azione Umbria in cui è stata rimarcata la massima condivisione dei percorsi di Perugia (“PensaPerugia”) e Foligno (“Foligno24”), nei quali Azione "si sta rendendo protagonista di progetti di governo delle città innovativi e allargati". È stata poi ufficializzata la prossima assemblea regionale (venerdì 26 Gennaio alle ore 17.30 al Chocohotel a Perugia), con il capogruppo alla Camera Matteo Richetti.