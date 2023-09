Vus, pagano i sindaci. Lo spoils system costa 20mila euro a Zuccarini

Dovranno pagare 40mila euro i sindaci di centrodestra che nel 2019 votarono per lo spoil system nel Cda di Vus. La somma sarà divisa nella misura di 2.860,21 euro per Attilio Gubbiotti (Sellano), Giuliano Boccanera (Norcia), Enrico Valentini (Gualdo Cattaneo), Elisa Sabbatini (Castel Ritaldi), Manuel Petruccioli (Giano) e Giovanni Bontempi (Nocera Umbra). L’altro 50 per cento del danno contestato, pari a 20.021,50 sarà a carico del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, che nella ricostruzione era stato definito il ‘dominus’ della vicenda. Non c’è Luigi Titta di Montefalco, che alla votazione si era astenuto. Il pagamento sarà in favore di Valle Umbra Servizi Spa. "Questo collegio – scrive la sentenza della sezione giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti – considera gravemente colpevole la condotta dei soci che, nonostante le forti perplessità sollevate dal collegio sindacale prima dell’adozione del provvedimento, non hanno doverosamente riflettuto sulla legittimità dell’atto che si accingevano ad adottare, omettendo di disporre eventuali e ulteriori approfondimenti e ponderando le conseguenze di una tale decisione". Si trattava, per la Corte, di considerazioni politiche e non tecniche e che "i risultati ottenuti dal Cda nel corso del 2018 e nel primo semestre 2019 sono stati ritenuti più che soddisfacenti". La citazione in giudizio è stata per l’accertamento della responsabilità amministrativa in relazione al danno erariale arrecato a Vus, in seguito "all’illegittima revoca dei componenti del consiglio d’amministrazione della citata società".

La ‘notitia damni’ era stata trasmessa alla Procura contabile dal collegio sindacale di Vus il 26 agosto 2019. La revoca – come ricostruisce la sentenza – era avvenuta con il riferimento alla mutata maggioranza politica rispetto all’epoca della nomina. Il danno erariale è stato determinato con la somma che Vus ha versato agli ex amministratori nell’ambito di un patto di conciliazione. Nelle contestazioni effettuate, la Corte risponde citando la Cassazione in merito alla competenza della magistratura contabile sulle società in house. Viene definita infondata l’argomentazione che il nuovo cda costasse di meno in quanto il presidente Rossi era in pensione. "Non è in discussione il maggiore o minore costo sostenuto per il funzionamento del Cda, bensì la spesa relativa a quando dovuto agli ex amministratori illegittimamente revocati". Sull’illecità della condotta: "ha trovato ampio riscontro in pareri e dichiarazioni resi da vari organi amministrativi e giurisdizionali".