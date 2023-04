Vus, caso ’spoils-system’ "Ora non dovranno essere i cittadini a pagare"

Lo spoils-system che l’assemblea dei soci di Valle Umbra Servizi Spa impose al Cda e la richiesta di 40mila euro da parte della Procura della Corte dei Conti agli otto sindaci che votarono l’atto, fa discutere. I diretti interessati, a partire dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, preferiscono glissare ogni commento, rimandando il momento alla sentenza che la giustizia contabile dovrà ora sfornare. La tensione però intorno a quella pagina che contrappose anche sindaci di centrodestra come Zuccarini e l’allora primo cittadino di Spoleto Umberto De Augustinis, si è rialzata. E c’è anche chi rivendica l’esposto alla Corte dei Conti che ha avviato il procedimento, come Stefania Filipponi e Stefano Stefanucci, di Impegno Civile.

Furono loro infatti a firmare la denuncia e sottolineano oggi quanto sia importante che, comunque andrà, non dovevano e non dovranno essere i cittadini a pagare.

Nell’esposto Filipponi e Stefanucci avevano ricordato la revoca dei membri del Cda e la successiva "procedura della negoziazione assistita, nella quale i membri estromessi chiedevano di essere risarciti per "la revoca senza giusta causa", con l’Assemblea dei soci che ha accolto la richiesta riconoscendo, evidentemente, la illegittimità della delibera adottata.

L’accordo raggiunto - avevano ricordato Filipponi e Stefanucci - è stato secretato, per cui si ignorano le reali motivazioni del risarcimento danni. Certo è che tra i pagamenti del 2021 (pubblicati su "società trasparente") risultano € 36.000,00 in favore di "Dolci e Riganelli per rimborso spese e risarcimento danni". Cosa ben più grave è che il risarcimento, conseguente alla revoca (frutto di scelte politiche), sia qualificato come "fatture acqua" e quindi posto a carico dei cittadini con le relative "bollette".

In primo luogo non risulta che tale "voce" (risarcimento danni) possa essere considerata un costo del servizio idrico, secondo le regole stabilite dall’Autorità di Vigilanza del Settore. Inoltre la delibera di revoca (senza giusta causa- come sembra-), votata a maggioranza dai Comuni soci, ha causato un danno economico a Valle Umbra Servizi S.p.A., che ha dovuto indennizzare gli amministratori estromessi e questo costo rappresenta un danno erariale, essendo VUS una società "in house providing"".

I giudici della sezione giurisdizionale si sono riservati la decisione, anche per la richiesta degli avvocati, di ammettere a giudizio alcune prove testimoniali. Le difese hanno anche evidenziato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sul tema. La vicenda è complessa e molto articolata, per gli sviluppi non resta che attendere.