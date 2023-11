“Vuoto“ ai vertici Usl. I timori di Lucarelli

NARNI Le improvvise dimissioni di Massimo De Fino da direttore generale dell’Asl2 rischiano di pregiudicare il già difficile percorso verso l’ospedale di Narni-Amelia, da oltre vent’anni appeso al filo? E in generale la sanità territoriale? Se lo chiede il sindaco Lorenzo Lucarelli. "Appreso la notizia che Massimo De Fino ha lasciato l’incarico di direttore generale dell’Usl2 Umbria per andare a ricoprire un nuovo incarico in Basilicata – osserva Lucarelli –, esprimo un ringraziamento sincero per la collaborazione dimostrata nei confronti della nostra amministrazione comunale in ogni occasione da noi richiesta. Il suo distacco coincide con un momento importante per la nostra comunità: è stato avviato l’iter per il nuovo ospedale Narni-Amelia, è in fase di consolidamento il processo di integrazione degli ospedali di Terni e Narni, è in fase di attuazione il progetto di realizzazione della casa di comunità a ridosso dell’attuale ospedale. Il rischio che non possiamo correre è di assistere ad una fase di incertezza e di stallo rispetto al percorso avviato e ai problemi ancora insoluti sulla sanità territoriale"."Aspetto di conoscere quanto prima – continua il sindaco – il nuovo direttore generale per capire come intende procedere sugli impegni già assunti congiuntamente e per far si che vengano rispettate procedure e tempi di attuazione dei progetti in campo".