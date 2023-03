Vuole soldi per la droga Botte ai genitori

Ventunenne arrestato ( ai domiciliari in una comunità di recupero) dai carabinieri per ripetuti maltrattamenti ai familiari. È stato bloccato al termine di una lunga indagine dalla quale è emerso che era dipendente da alcol e sostanze psicotrope. Tanto che le violenze nei confronti dei genitori, come viene spiegato dagli investigatori, erano spesso conseguenti al suo stato di ubriachezza ed al loro rifiuto di accompagnarlo e di dargli il denaro per acquistare stupefacenti. Il giovane avrebbe anche danneggiato più volte l’appartamento in cui vive con i genitori. Il ventunenne è inoltre accusato di essersi scagliato contro i militari intervenuti, al punto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le indagini sono partite a gennaio, dopo una chiamata di aiuto dei familiari ai carabinieri. Attraverso una minuziosa raccolta di dati e l’ascolto di numerosi testimoni, sono stati ricostruiti mesi e mesi di maltrattamenti e soprusi da parte dell’arrestato che, oltre a devastare in diverse occasioni l’appartamento in cui abita con i genitori, in numerose occasioni ha aggredito famigliari, percuotendoli con violenza e rivolgendo loro gravi offese, al punto di causare nei due un grave stato di ansia e frustrazione. "Le indagini - spiega l’Arma – hanno consentito di accertare che alla base del comportamento violento del ragazzo vi è la sua marcata dipendenza da alcol e sostanze psicotrope, tanto che le violenze nei confronti dei genitori erano spesso conseguenti al suo stato di ubriachezza ed al loro rifiuto di accompagnarlo e di dargli il denaro per acquistare stupefacenti"