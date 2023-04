Vuole aggredire il padre, arrestato

TERNI – Caos in pieno centro nella notte tra sabato e domenica, provocato da un ragazzo di 23 anni che è stato arrestato dalla polizia per aver cercato di aggredire il padre, violando il divieto di avvicinamento alla sua abitazione. Al genitore sono state rivolte anche minacce di morte. Nel tentativo di fermare il ragazzo, sono rimasti feriti tre agenti e un finanziere. Il giovane era già indagato per atti persecutori verso il padre e due giorni prima era stato disposto dal giudice nei suoi confronti il divieto di avvicinamento al genitore e alla sua casa. E’ stato l’uomo a chiamare la polizia segnalando che il ragazzo, in preda ad una crisi psicomotoria per l’assunzione di sostanze, stava tentando di sfondare la porta della sua abitazione e minacciava di ucciderlo. Il 23enne, prima condotto al pronto soccorso, è stato arrestato (ai domiciliari) anche per lesioni a pubblico ufficiale.