Vuoi diventare sommelier?. Ecco le opportunità

Il mondo del vino offre sempre più opportunità. La figura di esperti sommelier è molto richiesta nei ristoranti, non solo stellati. Prenderà il via mercoledì 26 marzo prossimo il nuovo corso sommelier di 1° livello organizzato dall’associazione “Sommelier a tavola con Bacco“. La sede del Corso sarà presso il prestigioso Ristorante Deco in via del Pastificio, 8 a Ponte San Giovanni e si svolgerà tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 20,30. I posti disponibili sono solo 28 e ne sono rimasti solamente 5 a disposizione quindi chi è interessato a iscriversi può farlo cliccando su www.atavolaconbacco.it. Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione nominativo, valido a tutti gli effetti sia in Italia che all’estero. Per maggiori informazioni chiamare il 338 9676936 e per scaricare l’intero programma cliccare sul sito ufficiale dell’Associazione www.atavolaconbacco.it