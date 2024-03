Voto, “strappo“ al centro. CiviciX si smarca e abbandona Foligno24

CiviciX esce dal ’tavolo’ dei centristi di Foligno24 (di cui faceva parte insieme ad Azione e Italia viva). Uno strappo che era nell’aria e che viene sancito da una nota pubblicata sui social da Filippo Gentili. "CiviciX – fa sapere Gentili – esce dal tavolo politico di Foligno24, che ha contribuito a fondare nel giugno 2024. Negli ultimi periodi sono venute meno le basi di una leale e trasparente collaborazione". "L’obiettivo del ’tavolo’ – prosegue – è stato da sempre quello di presentare alla città un progetto alternativo alla destra e alla sinistra, che fosse espressione della parte centrista, moderata, popolare e riformista. Questo obiettivo non è stato raggiunto e per questo riteniamo doveroso ancora di più oggi individuare uno spazio di centro, in grado di rappresentare le istanze della cittadinanza che non si vede rappresentata nei due schieramenti". Infine il saluto: "Vogliamo ringraziare Italia viva e Azione per il lavoro svolto in questi mesi e contestualmente auguriamo alle parti il migliore proseguimento per le prossime amministrative". Uno strappo in piena regola dunque, probabilmente nato in relazione a divergenze sulla confluenza. I candidati sono ormai tutti in campo e Foligno24, ben presto, dovrà decidere se far scendere nel ring elettorale un proprio alfiere o schierarsi. Gentili non dice da che parte andrà, ma di certo non passa inosservato un like al post, niente di meno che di Enrico Presilla, il candidato sindaco di Alternativa popolare. La mossa di Gentili, senza dubbio, apre la fase due della campagna elettorale: quella della composizione delle liste. Gli schieramenti sono in campo e, mentre da un lato lavorano alla campagna elettorale, dall’altro si muovono per comporre le liste. Ognuna di quelle che scenderà in campo avrà infatti bisogno di ventiquattro persone da candidare e questa non sarà sempre un’impresa facile, tanto più in tempi di in cui la politica non va più così di moda.

Alessandro Orfei