Voto: piazze, stadio e sale cinema pronte a ospitare i comizi conclusivi

TERNI – Piazze, stadio e sale cinema pronte a ospitare i comizi conclusivi. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto e dell’ eventuale ballottaggio. Comizio alle 19 in piazza Solferino per il candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate). Il candidato sindaco Orlando Masselli (centrodestra e liste collegate) incontrerà al Politeama alle 21 il ministro dell’ Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Ieri lo stesso Masselli ha ricevuto a Palazzo Spada il senatore Maurizio Gasparri. Il candidato Stefano Bandecchi (Alternativa popolare e liste collegate), dà appuntamento allo stadio "Liberati" alle 21, alla tribuna dei distinti A. Il candidato sindaco Josè Kenny (Pd e liste collegate) alle 18, al comitato elettorale di Corso Tacito, ringrazierà volontari e candidati di lista. Intanto il Pd denuncia "l’utilizzo scorretto delle vele elettorali, che per legge dovrebbero essere sempre in movimento e non parcheggiate in punti strategici". Tra i candidati sindaco anche Paolo Cianfoni (Alleanza degli innovatori), Emanuele Fiorini (Fiorini per Terni) e Silvia Tobia (Potere al popolo).