Voto, i Cinque Stelle puntano su Conti

E’ il sesto candidato a sindaco a presentarsi alle amministrative Giampaolo Conti, esponente grillino della prima ora, già consigliere comunale. Classe 1963, dirigente di Umbria Mobilità è attivissimo nel mondo sportivo e delle associazioni. La sua candidatura avviene in bella solitudine, insensibile ai richiami di chi voleva un centro sinistra unito, perché deluso dai compagni di opposizione. Ne spiega le ragioni consigliere regionale Thomas De Luca: "Ad Umbertide qualcosa si è rotto. Era stato chiesto un percorso regionale per condividere non solo contenuti ma anche interpreti e garanti. Questa apertura non c’è stata e abbiamo scelto un percorso diverso". Conti elenca gli impegni: sanità, ambiente, cultura, sociale, post terremoto e Sportello Europa. Per la prima l’impegno a renderla pubblica "contro "la privatizzazione selvaggia messa in atto dalla Regione".

Quindi sociale e cultura che negli ultimi 5 anni non hanno visto progetti nuovi e decenti a "parte la riforma del regolamento delle graduatorie per le case popolari". Poi l’ambiente ed in particolare le comunità energetiche, snobbate, che Conti descrive come una "fissa" importantissima: "il consiglio comunale ha approvato solo un timido odg che le prevede in futuro". Ancora, il terremoto, vissuto da vicino: "Ero davanti alla stazione di Montecorona per lavoro quando è crollata. Questo sisma ha bisogno di risposte immediate perché rischia di essere dimenticato". Infine la creazione di un "ufficio speciale" che reperire fondi dell’Unione europea: "l’accesso alle risorse dirette presuppone avere contatti diretti". Conti è fiducioso: "Andremo al ballottaggio".

Pa.Ip.