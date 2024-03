Voto, appello di Biagioli a Palazzetti: "Uniti si vince e basta divisioni"

Andare oltre il “campo largo“ per affermare una coalizione che possa strappare Orvieto al centrodestra. Il candidato del centrosinistra e del M5S, Stefano Biagioli, lancia un appello per un accordo alla candidata sindaco di Proposta Civica, Roberta Palazzetti.

Quali previsioni sul risultato elettorale del campo largo?

"Io non faccio previsioni, lavoro per costruire una alleanza solida e per dare le risposte alle domande che la città ci pone. Trovo grande adesione all’idea di restituire autorevolezza e orgoglio al nostro Comune. Mi fermano per strada e mi pongono le più diverse questioni. E’ segno che ci sono risposte che non vengono date".

Con Palazzetti la possibilità di accordo è ancora all’ordine del giorno?

"Pochi giorni fa stavamo parlando sotto casa mia con Roberta e un cittadino si è avvicinato e ci ha spronato a trovare un accordo. E’ stato commovente. Io riparlerò con Roberta. Non dobbiamo andare divisi ma proporre insieme un nuovo punto di vista comune sul futuro di Orvieto. Lasciamo da parte l’orgoglio e andiamo sul concreto. Uniti si vince e noi non ci candidiamo solo per partecipare".

Quali le sue priorità?

"I tre punti essenziali della nostra proposta saranno quelli relativi alla sanità e al sociale, sostenere lo sviluppo economico puntando a ringiovanire la popolazione favorendo l’insediamento di giovani coppie, ridare dignità alla struttura comunale fornendole i mezzi per progettare e gestire al meglio l’ingente patrimonio che Orvieto ha".

La questione della sua incandidabilità in quanto ex membro della fondazione Cro?

"Stanno studiando come usare questa ’chiave’ per colpirmi e per intimidirmi. Verranno a Orvieto da Roma per attaccarmi su questo, perché solo questo hanno. Ciò mi inorgoglisce perché significa che mi considerano un avversario temibile e per il quale, anziché usare l’arma della proposta, usano l’arma della delegittimazione. Considerano Orvieto una città simbolo per loro dopo la perdita clamorosa di Terni. Ma stanno prendendo un grosso granchio. Prestare servizio nell’interesse del proprio Paese rappresenta un diritto costituzionale e non esiste istituto giuridico tranne l’interdizione dai pubblici uffici che possa impedirlo".

Cla.Lat.