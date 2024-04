"Volpi presidente degli infermieri. È compatibile?"

PERUGIA – "Accertare incompatibilità e violazioni portate avanti dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia, Nicola Volpi, in relazione alla sua carica di presidente, esponente politico e consigliere comunale": a chiederlo è il vice-presidente della commissione regionale Sanità, Tommaso Bori, che ha inviato lettere di segnalazione all’Ordine nazionale delle professioni sanitarie per conoscere "se sia a conoscenza delle incompatibilità tra incarichi amministrativi e se sì, quali provvedimenti si intendano intraprendere". A questo, secondo Bori, si sommano presunti "abusi nell’utilizzo dei dati personali degli iscritti per motivazioni diverse da quelle permesse dai regolamenti". "Capiamo - dice Bori - che la frenesia da campagna elettorale possa far perdere di lucidità ai candidati in cerca di visibilità e conferme. Cercare di raggiungere i propri obiettivi calpestando normative, regolamenti e buonsenso appare però fuori luogo. Occorre dunque specificare, alla luce delle delibere dell’Anac, che il ruolo di presidente di ordine professionale si assimila a tutti gli effetti ad un amministratore di pubblica amministrazione. E dunque non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale a chi, nei due anni precedenti, sia stato componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico. Lo dice il D.lgs 39/2013 che sembra essere stato dimenticato".