Volpi: "Escalation di furti a Castel del Piano e San Sisto"

"Dopo alcuni mesi dalle prime segnalazioni si sta assistendo ad una vera e propria escalation di furti all’interno delle auto e tentativi di intrusione nelle abitazioni, oltre che a San Sisto, ormai anche nella zona di Castel del Piano e Lacugnano. Questi episodi di microcriminalità mettono in allerta i residenti, che sono sempre più preoccupati per la loro sicurezza". A denunciarlo Nicola Volpi, consiglire comunale di FdI. "Tutto ciò rappresenta non solo una minaccia alla sicurezza dei cittadini – afferma –, ma anche un grave danno al senso di tranquillità e benessere della comunità, poiché i malintenzionati agiscono addirittura con le famiglie presenti nelle loro case. La sicurezza è una responsabilità “condivisa” ed è certamente essenziale il dialogo tra le istituzioni ed i cittadini, che devono fare la loro parte. Ma è altrettanto indispensabile che il Comune intervenga nelle sedi opportune per richiedere agli organi di Pubblica sicurezza un maggiore controllo del territorio puntuali azioni di contrasto della criminalità".