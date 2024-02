Volontariato "La Croce Rossa è un pilastro. Le vostre divise un sospiro di sollievo"

"Quelli appena trascorsi, sono stati anni difficilissimi, ma in questo percorso abbiamo avuto accanto un pilastro forte: la Croce Rossa. Voglio ringraziare tutti quelli che fanno parte di questa famiglia straordinaria, che ci ha accompagnato anche nel corso del progetto delle vaccinazioni Covid, con un supporto unico, rendendoci la regione migliore all’esito dei risultati emersi dal piano vaccinale". Lo ha detto la governatrice Donatella Tesei in occasione della visita in Umbria del presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, impegnato in una serie di incontri istituzionali, eventi e momenti di confronto con i vertici e i volontari di Perugia e Terni. Erano presenti all’incontro alla sala dei Notari, Paola Fioroni, vicepresidente dell’assemblea legislativa, il presidente regionale della Cri Paolo Scura, l’ispettrice Cinzia Venturi, il comandante del Centro di mobilitazione, colonnello Roberto Spremberg, il segretario regionale, Nicola Scarfó e la presidente del Comitato di Perugia, Fiorella Cardarelli Corinaldesi, insieme a tutti i presidenti dei comitati territoriali e agli oltre 300 volontari che hanno avuto l’ occasione di interagire direttamente con Valastro, nell’ambito di una sessione interamente dedicata alle loro domande e riflessioni. "Le risorse umane della Croce Rossa - spiega Valastro - hanno un compito importante: devono dimostrare capacità di adattamento davanti ad ogni crisi e trasmettere alle persone un messaggio fondamentale: la povertà non è una colpa, essere colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici o da un terremoto, avere bisogno di assistenza sanitaria, non è una colpa. Noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo sempre".

Silvia Angelici