Volontari della protezione civile. Qui il primo Raduno interregionale

Primo Raduno interregionale del volontariato di Protezione civile per le regioni del centro Italia, tra Foligno e Bastia Umbra. Un evento che ha attirato centinaia di volontari e a cui è intervenuto ministro Nello Musumeci. "Siamo la migliore protezione civile in Europa quando interveniamo per le emergenze ma dobbiamo accelerare sul fronte della prevenzione – così Musumeci – . Sono qui soprattutto per ascoltare i volontari, i dirigenti e i funzionari e per rendere omaggio all’amministrazione regionale e comunale. "In Italia una politica seria per la prevenzione e per la previsione non è mai stata fatta - ha aggiunto il ministro – . La protezione civile per legge si occupa della prevenzione non strutturale, noi invece abbiamo bisogno di intervenire sul territorio. C’è troppa frammentazione di competenze e risorse che non vengono utilmente e celermente investite e non possiamo continuare a piangere morti e a contare tragedie". Per Musumeci "non esiste il rischio zero, ma una buona politica di prevenzione e una efficiente politica di ricostruzione con al centro l’attività di emergenza ci consentono davvero di gestire meglio le risorse e di evitare di piangere perdite umane". All’evento, oltre alla presidente della Regione, Donatella Tesei e all’assessore Enrico Melasecche, anche il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio: "L’obiettivo è un continuo confronto non solo in emergenza ma per l’emergenza". Per Curcio gli incontri come quello di ieri "sono pensati per lavorare e mettere insieme regioni che condividono confini e soprattutto rischi". Per il capo del dipartimento, la protezione civile "è un sistema vivo che deve intercettare i fabbisogni della popolazione". "Il sistema si sta evolvendo perché la società si sta evolvendo – ha sottolineato - e c’è un confronto continuo su temi non troppo semplici, perché le condizioni sono complicate se si pensa ai cambiamenti climatici e alla frequenza degli eventi".

Alessandro Orfei