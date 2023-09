Volontari attivati per regolare gli afflussi

SPOLETO Arriva Don Matteo (nella foto Raoul Bova)ed il Comune attiva il Centro operativodi protezione civile. Da lunedì, come noto, a Spoleto arriva la troupe per le riprese dell’edizione 14, che rimarrà in città fino alla fine di ottobre. Attraverso la convenzione firmata dal Comune con il produttore della serie tv, Lux Vide, è stato dato mandato alla protezione civile, alla polizia locale e all’Ase di assicurare la massima collaborazione per la buona riuscita delle riprese della fiction. Si tratta di un "evento a rilevante impatto locale“ in ragione dell’eccezionale afflusso di persone e quindi l’amministrazione comunale deve garantire la presenza di personale per regolare il traffico pedonale e veicolare nonché l’afflusso previsto, considerata anche la presenza di attori importanti con un notevole richiamo di fan. I volontari della protezione civile presteranno servizio nei luoghi delle riprese.