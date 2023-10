Volo fatale, in corso le indagini

PERUGIA - Proseguono gli accertamenti sulla morte di Antonio Cozzali, il 57enne deceduto venerdì pomeriggio dopo essere precipitato da una decina di metri.

Cozzali, titolare con il fratello dell’azienda di famiglia, era impegnato nella tinteggiatura della torretta più alta dell’impianto della Edilbeton, a Taverne di Corciano. Per cause in via di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Le lesioni riportate nell’impatto al suolo, si sono rivelate fatali per l’uomo. Secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbe indossato l’imbracatura e il casco protettivo, ma questo non avrebbe evitato la caduta.

Qualcosa non è andato come avrebbe dovuto.

Per questo le indagini sono ancora in corso. La Procura della Repubblica di Perugia avrebbe aperto un fascicolo sull’accaduto anche per consentire che vengano effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari per chiarire quanto avvenuto.

Antonio Cozzali, sposato e padre di due figli, è la diciannovesima vittima sul lavoro in Umbria dall’inizio dell’anno. Una cruda statistica contro la quale i sindacati sono tornati nuovamente a chiedere attenzione massima e interventi per interrompere una catena sempre più drammatica.