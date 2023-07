"Volevo fare la volontaria L’Asl non mi ha risposto"

Ex medico dell’ospedale Santa Maria, ora in pensione, geriatra, attuale consigliera comunale del Pd eletta alle ultime amministrative, mette a disposizione gratuitamente la propria professionalità per snellire le liste d’attesa ma l’Usl non le risponde. E’ la pradossale storia raccontata in un post su Fb da Maria Grazia Proietti.

"Chissà se la gratuità ha più un valore in questo momento storico. Allora la storia è questa – spiega la dottoressa Proietti –: la presidente della Regione, Donatella Tesei, dice che ci sarà una rapida risposta alle liste di attesa con una grande manifestazione di interesse alle strutture private, che le fanno con i loro specialisti gratuitamente. Perfetto. Io faccio una richiesta alla direzione sanitaria regionale che, come medico geriatra, specialista iscritta all’Ordine medici, in regola con Ecm, partita iva e assicurazione, posso mettermi a disposizione gratuitamente per smaltire le liste di attesa". "La direzione regionale – continua il post – mi risponde con molta cortesia, mi ringrazia e manda questa mia disponibilità alla Usl2. La Usl2 non mi ha ancora risposto neppure per dirmi ‘no grazie’. Evidentemente non ci sono liste di attesa almeno per visite geriatriche, piani terapeutici e altro. Certamente anche per cortesia istituzionale una risposta anche asciutta era prevedibile. Scusate se ancora la gratuità può avere un significato".