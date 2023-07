Vola il progetto-Perugino Arrivano più finanziamenti per i pacchetti turistici

Quasi tutto pronto per l’avvio del progetto "3P: Perugino, pittura e paesaggi", mentre i bus gratuiti nei luoghi del Perugino continuano il loro viaggio. Nell’anno del cinquecentenario di Pietro Vannucci, i comuni di Panicale (capofila del progetto), Corciano e Città della Pieve hanno partecipato all’avviso di Regione Umbria per il "sostegno di progetti proposti dai Comuni interessati dall’opera di Pietro Vannucci detto il Perugino", aggiudicandosi 36.220 euro a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, a fronte di una spesa complessiva di 45.275 euro per la realizzazione di itineraripacchetti turistici ed eventi che vedranno protagonista anche l’affresco del Martirio di San Sebastiano.

Intanto, grazie all’intesa con il progetto del Comune di Piegaro, torna oggi l’esperienza del museo diffuso, alla scoperta dei paesaggi che hanno ispirato le opere di Pietro Vannucci a cui per Panicale si aggiunge la tappa del Santuario di Mongiovino. Una esperienza da non perdere per godersi opere e beni museali, attrazioni diffuse come pievi, castelli, santuari, abbazie, aree archeologiche, architetture industriali: tutto collegato attraverso un unico sistema di trasporto e fruibile con l’aiuto di guide professionali. La sfida lanciata da Piegaro in via sperimentale con il suo Museo diffuso, presenta un calendario di uscite ogni primo e terzo sabato fino ad ottobre.

Si chiama appunto "Museo diffuso nei luoghi del Perugino" il progetto di valorizzazione paesaggistica, culturale e artistica promosso dall’amministrazione comunale di Piegaro e che vede il coinvolgimento delle associazioni della Valnestore. Le visite guidate, gratuite, per l’anno 2023 riguarderanno "I luoghi della scuola del Perugino" e potranno contare su un servizio navetta. Le prossime visite si svolgeranno oggi e poi nelle successive date: 5 e 19 agosto; 2 e 16 settembre; 7 e 21 ottobre. Il tempo stimato è di tre ore circa. Nei luoghi visitati sarà possibile fare la degustazione di prodotti tipici in collaborazione con i produttori locali. Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con Sistema Museo, Pro loco di Pietrafitta, Circolo ACLI di Castiglion Fosco, Pro loco di Fontana di Gaiche e da oggi anche Mongiovino. Il tour sarà organizzato su prenotazione ([email protected]; 366.9576262).