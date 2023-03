Vola con la lettura: il sogno inizia

Tutti hanno letto un libro o ascoltato una storia: a partire dall’asilo quando la maestra ci faceva riunire in un cerchio, a gambe incrociate e diceva “Bocche chiuse e orecchie aperte: inizia la lettura!”. E come d’incanto noi venivamo ipnotizzati dalle parole della maestra. Il silenzio invadeva la classe creando un’atmosfera incredibilmente rilassante. Ma cos’è ora per noi la lettura? La lettura è un mondo fantastico nel quale viviamo mille avventure, nel quale ci immedesimiamo nei personaggi e capiamo chi vorremmo diventare da grandi perché non è solo il luogo dove i sogni diventano realtà, ma è anche quel luogo che ci rende curiosi e per questo speriamo renda il nostro futuro più luminoso. Spesso sfruttiamo i nostri libri perché diventano la nostra passaporta per scappare dalla noia quotidiana, ci aiutano a liberarci la mente dai problemi e dai pensieri. Spesso alcuni personaggi ci hanno dato il coraggio di affrontare la nostra realtà come loro facevano nei libri che stavamo leggendo, ci hanno fatto capire quanto è importante sostenere le proprie opinioni e manifestare i propri stati d’animo. Abbiamo capito anche che leggere stimola la curiosità, viene voglia di visitare posti nuovi, di conoscere persone diverse, insomma leggere ci fa aprire agli altri. Alcuni di noi leggono da sempre, fin da piccolissimi, altri, invece, si stanno appassionando alla lettura solo ora, specialmente a quella ad alta voce: ci piace ascoltare la professoressa che legge perché poi si discute e si parla di quello che si è appena letto; leggendo e poi dibattendo abbiamo capito che esporre la propria opinione non è sempre facile e nemmeno sempre sbagliato: abbiamo capito che parlare in classe ci fa avvicinare e scoprire cose che senza una riflessione comune non avremmo notato. E’ come quando facciamo lezione di musica d’insieme, ascoltiamo, esprimiamo noi stessi e diventiamo un tutt’uno senza rendercene conto. Come attività in classe ci siamo soffermati sull’analisi delle copertine dei libri letti. Abbiamo notato che non sempre ci sono piaciute: a volte non rispecchiavano la storia che il libro raccontava, altre erano bellissime, ma il libro da leggere non tanto, alcune erano monotone e non ci facevano venir voglia di leggere il libro. Per alcuni libri, invece, la copertina e il testo vanno di pari passo e allora è come essere ad un concerto in cui immagini e parole si mescolano e rendono l’atmosfera magica. A volte leggiamo per puro piacere, ma altre leggiamo da scrittori e ci immergiamo in una lettura diversa, una lettura che ci svela le tecniche di scrittura, lo show don’t tell, e allora… allora pensiamo che anche noi, da grandi, potremo scrivere dei libri e qui inizia il sogno.