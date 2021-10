Terni, 25 ottobre 2021 - "Voglio farla finita" scrive in un messaggio alla compagna. Lei teme il suicidio del proprio uomo e chiama i carabinieri, ma lui intendeva solo interrompere la relazione. Verso le 21 di domenica i militari si sono precipitati alla stazione ferroviaria alla ricerca di un uomo che secondo la compagna, spoletina, aveva manifestato intenzioni suicide.

Il cellulare dell'uomo è stato subito 'agganciato' quindi carabinieri e agenti della Polfer si sono lanciati sui binari. E al binario2, in placida attesa del treno, c'era il 'ricercato'. L'uomo, stupito, ha spiegato di non avere alcuna insana intenzione ma che con quel messaggio voleva solo troncare la relazione sentimentale con la compagna. Tant'è che aveva comprato il biglietto del treno solo per lui.