Voce ai quartieri "Chiesto un referente. Abitanti informati sulle azioni del Comune"

Grande partecipazione e confronto concreto nel primo incontro con i cittadini di San Sisto, promosso dai consiglieri di opposizione come parte di un percorso di ascolto nei quartieri di Perugia. "Dall’incontro – dice il portavoce Nicola Volpi - è emersa un’esigenza chiara: i cittadini chiedono una comunicazione più costante su ciò che accade in Comune e, soprattutto, la creazione di gruppi di riferimento per ogni quartiere. Non associazioni strutturate, ma gruppi con referenti dedicati, con cui poter dialogare sulle problematiche e le esigenze specifiche delle diverse zone della città.

"Non siamo stati noi a proporlo – sottolineano i consiglieri di opposizione – ma sono stati proprio gli abitanti a esprimere questa necessità. E la loro voce che deve essere ascoltata e valorizzata, ed è per questo che ci impegniamo a dare continuità a questo percorso". L’iniziativa, partita da San Sisto, proseguirà nei prossimi mesi con incontri in tutti i quartieri, seguendo un ciclo a rotazione che coprirà l’intero territorio comunale nei prossimi due anni. L’obiettivo è costruire un canale di dialogo diretto e permanente tra cittadini e amministrazione, affinché le decisioni politiche siano sempre più vicine ai reali bisogni della comunità. "Questo è solo l’inizio – concludono i consiglieri di opposizione – il nostro obiettivo è garantire ai cittadini non solo ascolto, ma anche un’informazione completa e trasparente. Troppo spesso, infatti, l’amministrazione attuale filtra le informazioni, facendo passare solo ciò che le è conveniente, mentre molte criticità vengono sottovalutate o ignorate. Noi vogliamo ribaltare questa logica".