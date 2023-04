Vivi il Borgo "Nuova sede e tanti progetti L’impegno tra welfare e riqualificazione"

Vivi il Borgo e la Banca del Tempo rinnovano la sede. Quale occasione migliore per festeggiare con una colazione di Pasqua?. Così tra una fetta di torta e un sorso di rosso al civico di corso Garibaldi 173 c’è stato anche il tempo per fare il bilancio dell’attività dell’associazione nata nel 2009 per migliorare la qualità della vita del quartiere di Porta Sant’Angelo e valorizzare la socialità. Tante anche le iniziative culturali e benefiche, soprattutto durante il periodo della pandemia.

"Nel perseguire obiettivi di rigenerazione urbana, correlati ai fenomeni di desertificazione del quartiere - spiega la vicepresidente di Vivi Il Borgo, Martina Barro - il legame sociale è centrale e questo emerge con forza dallo statuto stesso dell’associazione che ha tra i suoi scopi quello di perseguire il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, valorizzando gli aspetti di solidarietà e di interesse per il bene comune. L’aspetto culturale non è secondario: non a caso Vivi il Borgo ha tra i suoi fondatori personaggi del calibro di Primo Tenca e Franco Mezzanotte (attuale presidente), come è importantissima anche l’attività di socializzazione con le feste tradizionali (San Michele, Santa Rita, compleanno dell’orto, Bibliocapodanno a san Matteo degli Armeni e la colazione di Pasqua), le cene di quartiere, la preparazione degli addobbi natalizi. Il nostro è un gruppo che trae forza dai rapporti personali che ci legano e che vengono rinsaldati anche da questo tipo di incontri. Ma soprattutto - conclude Barro - siamo attenti alle problematiche del borgo, che come gran parte di Perugia sta facendo i conti con i cambiamenti imposti dalla modernità. Per questo puntiamo sul coinvolgimento e siamo pronti a collaborare per la riqualificazione della città".

