Vivandieri, sbandieratori e tamburini: inizia la festa

GUALDO TADINO - Gli attesissimi Giochi de le Porte sono in arrivo. Prendono avvio oggi nell’acropoli cittadina, si concluderanno nel tardo pomeriggio di domenica con la disputa del Palio di San Michele Arcangelo. Si inizia alle 18 con l’arrivo nella piazza centrale dei cortei dei vivandieri, che portano in dono alle altre Porte assaggi delle proprie pietanze e dei prodotti di stagione della terra. Subito dopo c’è la consegna da parte del sindaco delle chiavi della città alle Porte; e si aprono le quattro taverne, ubicate in locali d’epoca, abbellite con arredi, molti dei quali sono reperti di archeologia artigianale: saranno frequentatissime sino alle ore piccole della notte, per gustare pietanze tradizionali e per vivere il clima effervescente dell’attesa della grande festa. Alle 21,30, c’è l’esibizione dei tamburini dell’Ente Giochi e alle 22 lo spettacolo degli sbandieratori e musici. Quello odierno è il preludio della festa grande, che domani vivrà altri momenti forti: dalle 14 le prove di tiro con l’arco e la fionda; alle 18 la sfida tra i balestrieri e alle 21,30 arriva il magnifico corteo storico con un migliaio di figuranti, sfilano tra due ali di folla, osservati dalla giuria che attribuirà il premio per la migliore interpretazione ed assegnerà il premio alla Porta che avrà meglio incarnato con le proprie proposte la manifestazione. E domenica il corteo arriverà sulla "piazza grande", dove alle 16 avranno inizio i "Giochi de le Porte".

Alberto Cecconi