Vittorio Sgarbi presenta gli eventi

Sarà il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, a presentare il calendario cittadino dei settanta eventi in programma nel corso dell’anno. La copertina degli eventi 2023 spetta all’arte e alle celebrazioni del 500esimo anniversario dalla morte di Luca Signorelli, autore dei capolavori che si trovano all’interno della cappella di San Brizio in Duomo. Il 5 aprile si terrà l’evento inaugurale, organizzato in collaborazione tra Comune , Opera del Duomo e Gal Trasimeno-Orvietano, alla presenza del sottosegretario alla Cultura e critico d’arte, Vittorio Sgarbi.

Una data particolarmente significativa perché è il 5 aprile del 1499 che Luca Signorelli firma il contratto con i Soprastanti dell’Opera del Duomo per ultimare le pitture della Cappella Nova iniziando a dare forma a quella che sarà una delle più importanti opere del Rinascimento italiano. Il programma degli appuntamenti dedicati al pittore cortonese - dal titolo “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova“ - proseguirà con un ciclo di sei conferenze con importanti storici dell’arte e teologi tra maggio e novembre, lo spettacolo teatrale all’interno della cappella di San Brizio "L’Oltremondo", prodotto dalla compagnia Lombardi-Tiezzi, e tre concerti per organo in duomo. Dal 26 al 28 maggio torna l’undicesima edizione di Orvieto in fiore che culminerà come di consueto nel giorno di Pentecoste con lo spettacolare volo della Palombella sul sagrato del duomo, il 9 giugno il Corteo delle Dame e l’11 giugno l’imponente Corteo Storico nella domenica del Corpus Domini. Dal 28 maggio all’11 giugno, inoltre, quest’anno torna nella sua formula completa il festival "Arte e Fede". Fra le tradizioni ormai consolidate nella città anche il Saint Patrik’s Day (17 marzo) con un programma di iniziative in collaborazione con l’Ente turismo irlandese che si svolgeranno durante tutta la settimana dal 13 fino al 19 marzo, giorno di san Giuseppe patrono di Orvieto.