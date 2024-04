Vittorio Franchetti Pardo. Scompare lo studioso del Duomo

ORVIETOE’ scomparso a Roma, il professor Vittorio Franchetti Pardo. Nel vasto panorama di ricerche, interessi e incarichi accademici, Vittorio Franchetti Pardo ha dedicato una significativa e prolungata attenzione di studio al Duomo di Orvieto.Negli anni della sua più matura attività ha accettato la consulenza scientifica del più importante progetto che in tempi recenti abbia riguardato la Cattedrale, il riposizionamento in situ delle statue degli Apostoli e del gruppo dell’Annunciazione: ne curò lo studio propedeutico e il rendering di foto-simulazione, che furono determinanti per l’approvazione dell’intervento da parte dei comitati di settore del ministero oggi della Cultura, ma anche per la sua realizzazione. Nell’ambito della straordinaria bibliografia che lo colloca tra i massimi storici della città intesa come realtà urbanistica ma anche culturale e antropologica, rimane inoltre il grande patrimonio dei suoi saggi sul Duomo, sul percorso tracciato da Renato Bonelli dell’impegno e del legame appassionato nei confronti di Orvieto.