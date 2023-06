Vittoria di Alessio Foconi La scherma ternana torna sul tetto d’Italia

Alessio Foconi campione italiano nel fioretto individuale; è il terzo titolo italiano dell’atleta ternan, ’atleta ternano Alessio Foconi. Appartenente all’Aeronautica Militare e allenato dal maestro del Circolo Scherma Terni, Filippo Romagnoli, Foconi ha raggiunto a La Spezia il terzo titolo italiano nella sua carriera. Attualmente detiene anche il titolo di campione del mondo nel fioretto a squadre. "Questa vittoria è motivo di grande orgoglio per la sala ternana - commenta il Circolo Scherma Terni – , che ha sempre sostenuto e celebrato il talento di Foconi.

Il prossimo importante impegno per il fiorettista ternano sarà rappresentato dagli Europei individuali, che si terranno a Plovdiv il 17 giugno. Foconi si prepara ad affrontare questa competizione con grande determinazione, puntando ad aggiungere un altro prestigioso titolo alla sua già illustre carriera".

"Ne è valsa la pena - dice Foconi – , ho vissuto al meglio tutta la gara. Sono contento di aver vinto, in questo sport è importante studiare l’ avversario in pochissimo tempo e mettere in pratica. Un aneddoto : è la prima volta che vinco una competizione in presenza della mia ragazza". Per il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi, "quest’ ultimo risultato ci rende molto felici e ci dà la giusta carica per affrontare il nostro Mondiale di ottobre". "Il titolo di Alessio Foconi - continua – è il compimento del grande lavoro svolto anche con tutti gli allievi e i maestri del Circolo. Una continuità di ottimi risultati che ci gratifica e ci incoraggia nel continuare il lavoro".