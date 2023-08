Visite in Pinacoteca con il cane La “star“ assoluta è il levriero Aton

Tra i tantissimi visitatori della Pinacoteca Comunale nella giornata di Ferragosto spicca sicuramente Aton, uno splendido levriero, il visitatore più simpatico, la vera e propria “mascotte”, i cui padroni hanno voluto immortalare tra gli affreschi del salone “nobile” di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, affreschi nei quali spicca un levriero simile ad Aton: "Sono rimasti colpiti da quell’affresco e c’hanno chiesto di poter scattare una foto del loro cane accano al suo antenato", ha dichiarato soddisfatta, Silvia Consigli, operatrice museale della Cooperativa “Poliedro”, nel commentare questa insolita storia di un ferragosto fra arte e storia. La Pinacoteca comunale, maggior contenitore d’arte dell’Umbria assieme alla Galleria Nazionale di Perugia è ormai sempre più inclusiva aperta a tutti anche agli amici a “quattrozampe”. I cani di piccola taglia infatti possono entrare insieme ai loro proprietari, per gli altri un po’ più grandi c’è uno spazio adeguato a loro dedicato dove attendere in compagnia degli addetti della Cooperativa che si occupa della gestione della struttura museale. Si chiama “Pet Stop”, un vero e proprio servizio particolarmente apprezzato dai numerosi visitatori-turisti, italiani e stranieri che decidono di fare tappa a Palazzo Vitelli alla Cannoniera fra le opere dei maestri del Rinascimento come Raffaello e Signorelli.

"Grazie anche a questo servizio, apprezzato da tutti, la Pinacoteca si conferma con un vero e proprio punto di riferimento del turismo culturale ed artistico di livello internazionale", ha concluso Silvia Consigli, nel confermare i numerosi attestati e giudizi positivi dei visitatori all’uscita della Pinacoteca che custodisce opere di rara bellezza e suggestione ed ora anche un percorso unitario di vallata umbro-toscana con la possibilità di biglietti ridotti nell’ambito del progetto “Valle del Signorelli” in programma fino al 31 dicembre 2023”, che coinvolge 9 comuni, una diocesi e oltre 20 strutture museali nel nome del maestro del Rinascimento.

Un bilancio ancora parziale di ferragosto che fa ben sperare per le prossime settimane, poi il mese di settembre e l’autunno che vedranno la nostra città al centro di manifestazioni ed eventi capaci di attirare l’attenzione ed interesse di turisti italiani e stranieri, come hanno dichiarato gli assessori alla Cultura, Michela Botteghi ed al Turismo e Commercio, Letizia Guerri.